Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall fordert drei Verletzte

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, B54;

Unfallzeit: 21.02.2025, 19.50 Uhr;

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und mehrere zehntausend Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 54 in Gronau. Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann mit Wohnsitz in Rumänien in Fahrtrichtung Niederlande. In Höhe der Straße Amtsvennweg beabsichtigte eine Niederländerin, mit ihrem Pkw auf die Bundesstraße aufzufahren. Der 30-Jährige war sich nach eigenen Angaben nicht sicher, ob die Frau ihn gesehen habe und bremste seinen Wagen ab. Er verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal gegen den Pkw eines 32-jährige Niederländers. Dieser erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der Mann aus Rumänien und seine 18-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Rumänien) verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell