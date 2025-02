POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Im Königsesch; Tatzeit: 22.02.2025, 00.14 Uhr; In mehrere Autos eingebrochen sind Unbekannte an der Straße Im Königsesch in Bocholt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die drei Männer auf dem Gelände eines Autohändlers beobachtet und die Polizei informiert. Vor dem Eintreffen der Beamten waren die Einbrecher in einem VW Up mit niederländischen Kennzeichen bereits geflüchtet. Bei der ...

