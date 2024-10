Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Spiegel-Spiegel-Kollision geflüchtet

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

In der Glanstraße verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am späten Mittwochabend einen Unfall und flüchtete anschließend.

Die 33-jährige Geschädigte bemerkte kurz vor 23 Uhr einen lauten Knall. Als sie nach ihrem vor dem Haus geparkten Skoda Fabia schaute, bemerkte sie, dass ihr linker Seitenspiegel beschädigt worden war. Eine Streife fuhr die Unfallstelle an und sicherte Spuren sowie Fahrzeugteile. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen grauen Peugeot 307 handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Tel. 06373/8220 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

