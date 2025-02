Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrüger ergaunert Bankdaten

Gronau (ots)

Tatort: unbekannt

Tatzeit: 21.02.2025, 12.50 Uhr;

Bankdaten erschlich sich ein unbekannter Betrüger am Telefon eines Gronauers. Das Opfer erhielt am Freitagmittag den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Online-Bezahldienstes Paypal. Es habe auf das Paypal-Konto des Angerufenen einen Angriff durch Hacker gegeben, so der Unbekannte. Der freundliche Mann am Telefon bot seine Hilfe an, dass Konto vor weiteren Angriffen zu schützen. Hierzu sei es erforderlich, eine entsprechende App zu installieren. Der Gronauer folgte den Anweisungen des hilfsbereiten Anrufers. Dieser erlangte durch die App offenbar Zugriff auf das Mobiltelefon und den PC. Später wurde festgestellt, dass der Betrüger auf diese Weise mehrere tausend Euro vom Konto seines Opfers abgebucht hatte. Durch einen schnellen Anruf bei der Bank konnte der Gronauer einen Großteil des Betrages zurückbuchen lassen - bei mehreren hundert Euro war dies jedoch nicht mehr möglich.

Vor dem Hintergrund dieser Tat erneuert die Polizei ihren eindringlichen Hinweis: Wer derartige Anrufe erhält, sollte nicht darauf eingehen. Banken oder Bezahldienste fordern in keinem Fall ihre Kunden auf, Zahlungen zu tätigen, Kontoangaben zu nennen, Push-TAN einzugeben oder Apps zu installieren. Betroffene sollten das Gespräch unverzüglich beenden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell