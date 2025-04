Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Unfall auf Europastraße

Eine Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Europastraße. Ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer bog gegen 20.15 Uhr vom Eschenweg in die Europastraße ein und nahm dabei einem 19-Jährigen in einem VW Transporter die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Sie wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und im Anschluss von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer sowie die fünf Mitfahrer im Transporter blieben unverletzt. Der Schaden, der durch den Zusammenstoß an den Fahrzeugen entstand, ist bislang nicht bekannt. Beide Wagen mussten durch einen Abschleppdienst abgeholt werden.

Gammertingen

Auseinandersetzung an Grillstelle

Mit einem Stein hat ein 33 Jahre alter Mann eine 20-Jährige am Donnerstagabend in Mariaberg verletzt. Die Frau gab an einer Grillstelle an der Sporthalle ein Fest, zu dem auch der 33-Jährige kam. Darüber kam es zum Streit, in dessen Verlauf der ungebetene Gast mehrere andere Anwesende beleidigte und mit Steinen auf die Personen warf. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die gerufene Polizei schlichtete den Streit. Auf den 33-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.

Ostrach

Verkehrskollision fordert zwei Verletzte

Auf der Landesstraße zwischen Ostrach und Krauchenwies sind am Donnerstagabend zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 31-jähriger Renault-Fahrer bog von der Kreisstraße aus Jettkofen kommend auf die Landesstraße ein und nahm dabei einer 51-Jährigen in einem VW die Vorfahrt, die auf der L 286 in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der Autos wurde der Renault auf einen landwirtschaftlichen Weg geschleudert. Dessen Lenker wurde dabei nicht verletzt. Die 51-jährige Fahrerin sowie eine 60 Jahre alte Mitfahrerin erlitten indes bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 50.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden.

Mengen

Moped gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Moped in der Beizkofer Straße gestohlen. Die 125er-Maschine war mit verschlossener Lenkradsicherung in einer Hofeinfahrt abgestellt gewesen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

Bad Saulgau

Rücksichtslose Flucht vor der Polizei - Zeugen gesucht

Nachdem sich ein Autofahrer im Stadtgebiet eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hat, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach Zeugen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel kurz nach 22 Uhr in der Martin-Staud-Straße ein Fahrzeug mit defektem Rücklicht und eingeschalteter Nebelschlussleuchte auf, dessen Fahrer stadtauswärts unterwegs war. Als die Streifenbesatzung dem Fahrzeug hinterherfuhr und dem Lenker mittels Anhaltesignal zu verstehen gab, dass er anhalten solle, drückte dieser aufs Gas. Er schaltete die gesamte Beleuchtung seines Wagens aus und bog in die Schützenstraße und weiter in die Schulstraße ab. Mit wesentlich überhöhter Geschwindigkeit und gänzlich unbeleuchtet fuhr der Lenker seinen Wagen durch das dortige Wohngebiet - ohne Rücksicht auf Verluste. Dabei verursachte er mindestens einen Verkehrsunfall, indem er einen geparkten VW Golf streifte und so einen Schaden von mehreren tausend Euro zu verantworten hat. Die Polizeistreife brach aufgrund der grob rücksichtslosen Fahrweise des Mannes die Verfolgung ab. Eine anschließende polizeiliche Fahndung im Stadtgebiet führte nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Dieser dürfte mit einem grauen Ford Focus mit Sigmaringer oder Saulgauer Zulassung unterwegs gewesen sein. Zudem dürfte der Wagen durch die Kollision einen Schaden aufweisen. Personen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, oder die durch die rücksichtslose Fahrt einen Schaden erlitten haben oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Angriff auf Einkaufsmarktgelände

Mit einem Schlagstock soll ein 54 Jahre alter Mann in der Nacht zum Freitag versucht haben, einen 31-Jährigen zu schlagen. Der Jüngere war kurz nach Mitternacht mit einem E-Scooter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße unterwegs, als der 54-Jährige unvermittelt mit dem Stock nach ihm geschlagen habe. Getroffen wurde der Zweiradfahrer dabei nicht. Die Polizei hat aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen eines versuchten Körperverletzungsdeliktes eingeleitet und den Schlagstock des Tatverdächtigen einbehalten. Personen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, unter Tel. 07581/482-0 das Polizeirevier Bad Saulgau zu kontaktieren.

Herbertingen

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis war ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der B 32 unterwegs. Der Mann fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Bad Saulgau nach Herbertingen durch seine Fahrweise auf, sodass dieser die Polizei verständigte. Eine Streifenbesatzung stoppte den unsicheren Lenker in der Friedhofstraße. Der Grund für die Unsicherheit war schnell klar - laut einem Atemalkoholtest hatte der 28-Jährige über 1,8 Promille intus. Zudem besitzt er keinen gültigen Führerschein. Die Beamten untersagten dem Mann das Weiterfahren und nahmen ihn mit in ein Krankenhaus, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er hat nun mit Strafanzeigen zu rechnen. Zudem wird noch geprüft, ob für das Fahrzeug des Mannes überhaupt ein gültiger Versicherungsschutz besteht. Sollte dies nicht der Fall sein, hat er auch hier mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

