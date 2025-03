POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Unbekannte brechen in Bauhof ein - Polizei bittet um Hinweise

Calw (ots) - Das Polizeirevier Calw sucht eine Frau, welche als Zeugin für eine Brandstiftung auf dem Gelände einer Sportstätte in Wimberg in Betracht kommt. Nach derzeitigem Sachstand informierte ein aufmerksamer Bürger die Polizei, dass es gegen 11:00 Uhr, in einem in der Oberriedter Straße gelegenen Stadion, zum Brand einer Materiallaube gekommen war. Beim ...

mehr