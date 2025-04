Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Seniorin mit demoliertem Auto gestoppt - Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 16 Uhr ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen eine 80 Jahre alte Autofahrerin und sucht Zeugen. Die Polizei war verständigt worden, nachdem die Seniorin mit ihrem Toyota über den Kreisverkehr der Mühlösch-/Ailinger Straße gefahren war. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten erhebliche Beschädigungen am Wagen der augenscheinlich nicht mehr verkehrstüchtigen Frau fest, die mutmaßlich von vorausgegangenen, bislang nicht näher bekannten Unfällen stammen könnten. Die Autofahrerin gab ihren Führerschein freiwillig an die Polizisten ab und setzte die Fahrt nach den Polizeilichen Maßnahmen mit einem Taxi fort. Hinweise zu möglichen Unfällen, insbesondere auf den umliegenden Parkplätzen von Einkaufsgeschäften, nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Polizei findet bei betrunkenem Fahrer Drogen auf

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 40-Jährigen, der am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Zeppelinstraße aufgefallen ist. Bei der Kontrolle des im Ausland wohnhaften Mannes wurden die Beamten auf Atemalkoholgeruch aufmerksam und veranlassten einen Atemalkoholtest. Weil dieser rund 1,5 Promille anzeigte, musste der 40-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weil er dabei auch angab, Umgang mit Betäubungsmitteln zu haben und auch kein Geheimnis daraus machte, dass er in den vergangenen Tagen diverse unerlaubte Substanzen konsumiert habe, durchsuchten die Polizisten seinen Wagen. Dabei stießen sie auf diverse illegale Rauschmittel und beschlagnahmten diese. Der 40-Jährige musste sowohl seinen Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel an die Polizei abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Die Ermittlungen dauern aktuell an.

Immenstaad

Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Nach einem dreisten Diebstahl falscher Handwerker am Mittwochnachmittag in der Dr.-Zimmermann-Straße ermittelt der Polizeiposten und bittet um Hinweise etwaiger Zeugen. Drei Unbekannte klingelten gegen 15.30 Uhr am älteren landwirtschaftlichen Anwesen einer Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. Mit dem Vorwand, Messungen durchführen zu müssen, verschaffte sich das Trio Zutritt. Während sich einer der Männer von der Seniorin an einen Wasserhahn ins Obergeschoss begleiten ließ und dort in ihrer Anwesenheit Arbeit vortäuschte, machten sich seine Komplizen im restlichen Haus ungestört auf die Suche nach Wertsachen. Nachdem sie fündig wurden, verließen die Männer das Haus mit mehreren hundert Euro Bargeld in Richtung Ortsmitte. Erst später flog die Tat auf. Das Trio soll im mittleren Alter gewesen sein, gebrochenes Deutsch gesprochen und normale Kleidung getragen haben. Personen, die insbesondere am Mittwochnachmittag auf verdächtige Personen aufmerksam wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 an den Polizeiposten Immenstaad zu wenden. Die Ermittler raten: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine Fremden unter einfachem Vorwand in Ihre eigenen vier Wände. Verlangen Sie von Amtspersonen oder Handwerkern grundsätzlich ein Ausweisdokument und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass bei der Behörde oder dem Unternehmen an. Lassen Sie sich hierbei nicht unter Druck setzen. Weitere Informationen zu diesem Thema und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Langenargen

Geschwindigkeitsmessungen mit erschreckender Bilanz

Mit mehreren hundert Euro Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg muss der unrühmliche Spitzenreiter von Geschwindigkeitsmessungen am Donnerstagabend auf der L 334 zwischen Langenargen und Eriskirch rechnen. Bei erlaubten 60 km/h hatte er es offenbar besonders eilig und brachte nach Abzug der Toleranz satte 119 km/h auf den Tacho. Insgesamt ahndeten die Polizisten 31 Geschwindigkeitsverstöße, ein Drittel davon war mehr als 21 km/h zu schnell. Auf die Verkehrssünder kommen entsprechende Anzeigen zu.

Oberteuringen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 15.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Blankenried und Waltenweiler. Ein 32 Jahre alter VW-Fahrer erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 76-Jährige seinen VW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Er fuhr auf und schob den VW auf ein Verkehrszeichen auf. Verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand.

Neukirch

Autos stoßen zusammen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L 331 ereignet hat. Eine 67 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr von einem Grundstück auf die Straße ein und übersah dabei offenbar den nahenden 63-jährigen Renault-Fahrer, der von Steinenbach in Richtung Wildpoltsweiler unterwegs war. Beim wuchtigen Zusammenstoß der Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Überlingen

Eskalierter Streit - Zeugen gesucht

Nach einer eskalierten Auseinandersetzung zwischen drei Personen am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr in der Alten Owinger Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 52-Jähriger soll eine ihm bekannte Frau und deren 37-Jährigen Mann aus seinem Wagen heraus auf angebliche Geldschulden angesprochen haben. Das Gespräch entwickelte sich rasch in einen Streit. In dessen Verlauf sollen sich die Männer auch mit Gegenständen bedroht haben, bis die 36 Jahre alte Frau mit Pfefferspray eingriff und den Autofahrer damit besprühte. Der Ablauf der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei erhofft sich von unabhängigen Zeugen der Auseinandersetzung weitere Informationen zum Hergang. Diese werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsinsel überfahren - Fahrerin deutlich alkoholisiert

Weil sie sich alkoholisiert hinters Steuer eines Autos gesetzt und in der Folge einen Unfall verursacht hat, muss eine 74-Jährige mit Konsequenzen rechnen. Die Frau überfuhr gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße mehrere Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und kam auf dem angrenzenden Parkplatz einer Arztpraxis zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung knapp 1,3 Promille, weshalb die Frau ihren Führerschein und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Während an der Verkehrseinrichtung mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser an ihrem Toyota auf etwa 10.000 Euro - Totalschaden. Die 74-Jährige, gegen die wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird, wurde den ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Unfall nicht verletzt.

