Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher fährt weiter

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 26.11.2024, 19.50 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Bahnhofstraße in Borken. Im Bereich des Autoschalters eines Fastfood-Restaurants hatte er am Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, einen dort wartenden Pkw angefahren und beschädigt. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen dunklen, älteren Mercedes gehandelt haben. Am Steuer habe ein etwa 20-jähriger Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Bart gesessen. Dessen Beifahrerin war etwa 25 Jahre alt und hatte hellblondes, zum Zopf gebundenes Haar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell