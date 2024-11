Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlussmeldung: Verkehrsunfall

Heek (ots)

Am 27.11.2024, um 17:29 Uhr, ereignete sich in Heek auf der Rheiner Straße (B70) im Einmündungsbereich Metelener Straße (B70) ein Verkehrsunfall. Ein Doppeldeckerbus befuhr mit 60 Fahrgästen aus Schöppingen kommend die L579. In Höhe des o.g. Einmündungsbereiches geriet der Bus aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Die Fahrgäste und der Busfahrer wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes betreut. Insgesamt verletzten sich fünf Fahrzeuginsassen leicht. Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen bis ca. 00:00 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000EUR.

