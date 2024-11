Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallbeteiligter gesucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Hauskampstraße;

Unfallzeit: 21.11.2024, 15.40 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es in der vergangenen Woche in Gescher. Ein Mann hatte am Donnerstag, den 21.11.2024 gegen 15.40 Uhr, mit seinem Pkw am rechten Straßenrand der Hauskampstraße gestanden. Ein Autofahrer befuhr die Hauskampstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend, streifte das stehende Fahrzeug und bog dann nach links in die Hofstraße ab. Der Fahrer entfernte sich trotz des verursachten Schadens, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kleinwagen, der aufgrund des Unfalls einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen dürfte. Der Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell