Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Flucht mit Motorrad endet im Acker

Glück hatte ein 22-jähriger Motorradfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag um 02:50 Uhr, als er in einem Acker beim Salem College zu Sturz kam. Vorausgegangen war, dass der Kradfahrer in der Lippertsreuter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als er die Kontrollabsicht der Polizeibeamten erkannte, beschleunigte er sein Motorrad und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er in einen Acker und musste dadurch die Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kippte um und setzte seine Flucht zu Fuß fort, hier wurde er von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte und alkoholisiert war. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Motorrad beschlagnahmt. Nun muss sich der Fahrer wegen eines verbotenem Kraftfahrzeugrennens, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten.

Ittendorf

Holzabfälle verbrannt

Am Freitagabend gegen 17:23 Uhr zündete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen Holzstabel auf einer Apfelbaumplantage an. Hintergrund war vermutlich, dass der Tatverdächtige durch das Feuer seinen Müll in Form von alten Türen, Schränken, Spanplatten und Schilf so entsorgen wollte. Durch die Feuerwehr und den Anzeigeerstatter wurden teile des Mülls aus dem Feuer gezogen, so dass der Rest kontrolliert abbrennen konnte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben, können werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551-8040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell