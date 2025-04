Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 20-Jähriger verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Ein 20-Jähriger aus Oer-Erkenschwick hielt sich in der letzten Nacht im Bereich eines Osterfeuers an der Kühlstraße auf. Plötzlich wurde er durch einen bislang unbekannten Mann (ca. 1,70 Meter, ca. 20 Jahre alt, kurze blonde Haare) ins Gesicht geschlagen. Am Boden liegend sollen weitere Personen auf den 20- Jährigen eingeschlagen haben. Er wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell