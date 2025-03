POL-ST: Tecklenburg, Betonmauer beschädigt, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Am Freitagabend (28.03.) ist es gegen 18.00 Uhr auf der Leerer Straße in Höhe der Wemhöferstiege zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Steinfurter ist mit seinem Ford Fiesta die Leerer Straße in Richtung Ortsausgang gefahren und beabsichtige nach links in die Wemhöferstiege abzubiegen. Gleichzeitig ist ein 30-Jähriger aus Steinfurt mit seinem Motorrad die Leerer Straße in ...

