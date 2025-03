Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, 11-Jähriger angefahren und leicht verletzt, Autofahrer und Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

Am Samstag (29.03.) ist es gegen 15.55 Uhr an der Kreuzung Eilersweg/ Wettringer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Jungen aus Neuenkirchen und einem Auto gekommen.

Der 11-jährige Radfahrer fuhr auf der Wettringer Straße aus Fahrtrichtung Sportplatz kommend. Dann wollte er den Eilersweg überqueren. Auf dem Eilersweg war zeitgleich ein rotes Auto in Richtung Wettringer Straße unterwegs. Dieses hielt zuerst an, so dass der Junge annahm, dass ihm das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht wird. Als der 11-Jährige losfuhr, fuhr auch das Auto an, und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer.

Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich bei dem Jungen nach seinem Wohlbefinden. Ein weiteres Auto kam hinzu, und die Fahrerin bot dem Jungen an, ihn nach Hause zu bringen. Dies verneinte er. Der Fahrer des roten Pkw sowie die Zeugin entfernten sich von der Unfallstelle. Der Junge schob sein Fahrrad nach Hause. Dort wurden allerdings Verletzungen festgestellt, und es wurde ein Rettungswagen gerufen. Dieser hat den Jungen in ein Krankenhaus gefahren. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 300 Euro.

Der Fahrer des roten Pkw wird auf 35 bis 45 Jahre geschätzt. Er hatte lauten Zeugenaussage einen längeren Bart und trug zum Unfallzeitpunkt einen grauen Pullover sowie eine schwarze Adidas-Jogginghose. Die andere Autofahrerin kann nicht beschrieben werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer des roten Pkw sowie Zeugen zu dem Unfall. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell