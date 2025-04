Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche entrissen einer 20-Jährigen am Sonntagnachmittag eine Handtasche. Die Gladbeckerin war gegen 16:30 Uhr zu Fuß an der Schachtstraße unterwegs, als zwei Unbekannte sie plötzlich aufforderten, ihre Tasche auszuhändigen. Als sie dies verweigerte, schlug eine der Personen der 20-Jährigen ins Gesicht und entriss ihr die Tasche. Zusammen rannten die Täter in Richtung Horster Straße weg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

-16-18 Jahre alt - ca. 1,80 Meter - schlank - kurze, schwarze Haare - schwarze Jogginghose - weißes Oberteil

2. Person:

- ca. 1,75 Meter - schwarz gekleidet

In der Handtasche befand sich unter anderem Bargeld. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

