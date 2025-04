BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt 3 Haftbefehle, darunter einer bei Heranwachsenden wegen schweren Raubes

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots) - Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag, 11. April 2025, um 15:45 Uhr, auf der Autobahn A 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk einen 35-jährigen Rumänen verhaftet. Der Mann reiste zuvor in einem in Frankreich zugelassenen Personenkraftwagen in das Bundesgebiet ein und legte ...

mehr