Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen; 53-Jähriger in Kevelaer verhaftet

Kleve - Kevelaer (ots)

Am Samstagmorgen, 12. April 2025, um 07:50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei in Twisteden einen 53-jährigen Polen als Fahrer eines in Polen zugelassenen Personenkraftwagen. Die Überprüfung der Personalien in den Datenbeständen ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft in Kleve wegen Trunkenheit im Verkehr. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1185 Euro bezahlen oder eine 79-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Zudem lag eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hechingen aufgrund einer Straftat gegen das Straßenverkehrsgesetz vor. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerlaubnis ergaben, dass der polnische Führerschein beschlagnahmt und die Fahrerlaubnis für ungültig erklärt worden ist. Da der Pole den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, lieferte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Kleve ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell