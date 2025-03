POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz(E-Scooter)

Bad Gandersheim (ots) - (ahr) 37574 Einbeck, Bahnhofstraße, Parkplatz am Bahnhof, Zeit: 12.03.2025, 06:15 Uhr bis 13:40 Uhr. Im genannten Zeitraum ist es auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Kreiensen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf Plus. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. ...

