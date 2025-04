Polizei Dortmund

POL-DO: 6472 Geschwindigkeitsmessungen an einem Tag - Zahlreiche Maßnahmen im Rahmen der Präsenzkonzeption Fokus

Das Ziel der Präsenzkonzeption Fokus: Mehr Sicherheit in Dortmund. Auch in den vergangenen Tagen waren wieder viele Einsatzkräfte mit der Unterstützung der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei an unterschiedlichen Orten in Dortmund unterwegs. Im Zeitraum zwischen dem 28.03. und 02.04.2025 kontrollierten sie insgesamt 428 Personen und 128 Fahrzeuge. 29 Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Freitag (28. März) trafen die Beamten in der nördlichen Innenstadt vier Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel an. Sie nahmen die Personen fest, brachten sie in das Polizeigewahrsam und leiteten Strafverfahren ein. Im weiteren Verlauf der Kontrollen nahmen sie eine weitere Person fest. Der Grund der Festnahme: Ausschreibung zur Abschiebung. Anschließend stellten die Einsatzkräfte einen Führerschein sicher, da er zum Zwecke der Einziehung ausgeschrieben war.

Im Bereich der Uhlandstraße/Lessingstraße beobachteten Beamten einen Handel mit Betäubungsmitteln. Diese stellten sie sicher und fertigten eine Strafanzeige.

An dem Abend stand zudem die Raser-, Poser- und illegale Tunerszene im Fokus. An mehreren Orten wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 6472 Fahrzeuge gemessen und 650 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein Fahrzeug wurde auf der B54 bei erlaubten 60 km/h mit 142 km/h gemessen.

Immer wieder treffen die Einsatzkräfte im Rahmen der PK Fokus auf Drogendealer, wie auch am Samstag (29. März) am ZOB und im Umfeld des Dietrich-Keuning- Parks. Drei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und Drogen sichergestellt.

Auf dem Burgwall stellte sich bei einer Verkehrskontrolle heraus, dass ein Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Nachdem ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, fuhr das gleiche Auto 20 Minuten später erneut auf dem Wall. Eine zweite Verkehrskontrolle ergab, dass der zuvor kontrollierte Fahrzeugführer nun auf der Beifahrerseite saß. Allerdings war der neue Fahrer ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen beide Personen wird nun ermittelt.

Am Montag (31. März) führten die Einsatzkräfte Kontrollen am Nordausgang des Hauptbahnhofes durch. Insgesamt wurden drei Drogenhändler festgestellt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Am 1. April kontrollierten die Beamten unter anderem am Stadtgarten und in der nördlichen Innenstadt. Dort fanden die Beamten bei mehreren Personen mutmaßlich Kokain und ein verbotenes Pfefferspray. Die Beamten stellten diese sicher und fertigten Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an.

Am gestrigen Tag (2. April) beobachteten Zivilkräfte einen Handel mit Betäubungsmitteln am Nordausgang des Hauptbahnhofes. Die beiden 27-jährigen Tatverdächtigen wurden festgenommen. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten die Wohnung eines Tatverdächtigen. Es wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag präventiv sichergestellt. Besondere Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Auch in den kommenden Wochen werden weitere Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

