POL-DO: Fünf Verletzte nach Auffahrunfall - Vollsperrung auf der BAB 43

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0310 Am Dienstag (01.04) ist es zu einem Tiefgaragenbrand in dem Gebäudekomplex an der Rheinischen Straße 71 - 73 gekommen. Zeugen hatten den Brand gegen 20:50 Uhr entdeckt und die Feuerwehr sowie die Polizei verständigt. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. ...

