POL-DO: Verbotenes Kfz-Rennen in Dortmund: Polizei beschlagnahmt hochmotorisierte Autos

Immer wieder zieht die Polizei Raser auf dem Dortmunder Wall aus dem Verkehr. So auch heute Nacht (3. April 2025), als vier Autofahrer die Straße als Rennstrecke nutzten.

Um 00:50 Uhr erhielt die Polizei von Anwohnern den Hinweis auf rasende Autos auf dem Wall. Die Einsatzkräfte mussten nicht lange warten, bis ihnen die hochmotorisierten Fahrzeuge auffielen.

Zunächst entdeckten die Einsatzkräfte einen Mercedes, dessen 22-jähriger Fahrer aus Lünen an den Polizisten mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr. Erlaubt sind um die Uhrzeit 30 km/h. Kurz vor dem Dortmunder Hauptbahnhof stießen ein 23-Jähriger aus Bochum mit seinem Audi und ein 21-jähriger Dortmunder mit seinem BMW dazu. Alle drei Autos fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten davon - bemerkt zu haben schienen die jungen Männer die Polizisten jedoch erst an der Kreuzung Königswall / Brinkhoffstraße, denn dort passten alle ihre Geschwindigkeiten an.

Die Beamten hielten die Männer an. Ohne Autos und Mobiltelefone ging es für sie nach Hause, denn diese stellten die Einsatzkräfte sicher. Ebenso den Führerschein des 22-Jährigen, denn er führte ihn als einzigen mit sich. Allen wurde das Autofahren bis auf Weiteres untersagt. Ein viertes, am Rennen beteiligtes Fahrzeug, konnte flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Männer aus Dortmund, Bochum und Lünen erhalten eine Anzeige wegen eines verbotenem Kfz-Rennens (§ 315 d).

