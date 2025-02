FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in Ludwigshafen-Friesenheim - Bewohner schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) - (JS) Am 31.01.2025 um 16:54 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brandmeldealarm in die Semmelweisstraße, in eine dort ansässige Klinik im Stadtteil Ludwigshafen-Oggersheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine ausgelöste Brandmeldeanlage vor, ebenso wurde sie durch Klinikpersonal auf eine brennende, aber bereits durch Mitarbeiter der Klinik, gelöschte Matratze in einem ...

mehr