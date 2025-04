Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Grenzübergang Schwanenhaus in Nettetal

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Samstagvormittag, 12. April 2025, um 11:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Schwanenhaus einen 43-jährigen Polen bei der Einreise aus den Niederlanden als Fahrgast im Schienenersatzverkehr des Regionalexpress 13. Zur Kontrolle legte der Reisende den Beamten seine gültige polnische Identitätskarte vor. Ein durchgeführter Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab zwei Fahndungsnotierungen zur Festnahme. Die Staatsanwaltschaften in Stade und Aurich suchten ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Hier waren noch insgesamt Geldstrafen in Höhe von 4750 Euro zu bezahlen oder eine 95-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da der Pole die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, lieferte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell