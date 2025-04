Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sticker geklebt - 25-Jähriger greift Bundespolizisten an

Essen (ots)

Am Samstagabend (12. April) erwischten Bundespolizisten einen jungen Mann dabei, als er mehrere Sticker eines Fußballvereins in einem Wartehäuschen im Hauptbahnhof Essen anbrachte. Als die Beamten ihn aufforderten diese zu entfernen, versuchte er zu flüchten. Anschließend leiste er Widerstand, beschimpfte die Einsatzkräfte und trat nach ihnen.

Gegen 20:30 Uhr wurden Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof auf einen 25-Jährigen aufmerksam, der in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 mehrere Sticker an die Fensterscheibe klebte. Sowohl die Aufkleber als auch die Kleidung des jungen Mannes ließen darauf schließen, dass er Fan des Fußballvereins Rot-Weiss Essen war. Als er die Uniformierten erblickte, versteckte er die Sticker hinter seinem Rücken und entfernte einen bereits angebrachten nach der Aufforderung der Polizisten. Diesen klebte er dann jedoch erneut an die Scheibe des Wartehäuschens. Als die Einsatzkräfte den deutschen Staatsbürger ein weiteres Mal aufforderten, alle angebrachten Aufkleber zu entfernen, versuchte er zu flüchten und sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Die Bundespolizisten stellten den Essener jedoch, brachten ihn zu Boden und fixierten ihn. Zur Feststellung seiner Identität führten die Beamten ihn der Bundespolizeidienststelle im Hauptbahnhof Essen zu. Dabei schrie er immer wieder lautstark herum, beleidigte die Einsatzkräfte und ließ sich fallen, um die Mitnahme zu erschweren.

Auch in der Wache ließ der Deutsche sich auf den Boden fallen und weigerte sich aufzustehen. Die Polizisten trugen ihn schließlich in den Gewahrsamsbereich, wo er von ihnen durchsucht wurde. Dabei widersetzte er sich den Beamten erneut und trat nach ihnen. Verletzt wurde durch die Tathandlung niemand. Als der Aggressor mit den Tatvorwürfen konfrontiert wurde, reagierte er nicht und beschimpfte die Uniformierten stattdessen erneut. Zudem spuckte er immer wieder auf den Boden der Gewahrsamsräumlichkeit. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit rund 1,8 Promille alkoholisiert war.

Bei der Durchsuchung fanden Einsatzkräfte 50 Sticker sowie den Personalausweis des Esseners auf. Die Aufkleber stellten die Beamten sicher. Überprüfungen ergaben, dass der 25-Jähriger bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war.

Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen beendet waren, wurde der Beschuldigte mit einem Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof aus der Bundespolizeiwache entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.

