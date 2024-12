Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey- Handtasche aus geparktem Auto gestohlen

Alzey (ots)

Am Dienstagabend kam es in den frühen Abendstunden zum Einbruch in ein geparktes Auto in der Krimhildenstraße in Alzey.

Die Halterin eines weißen Ford Fiesta parkte ihr Auto am 10.12.2024 gegen 19:30 Uhr lediglich kurz in der Kriemhildenstraße in Höhe der Hausnummer 9.

Ein bislang unbekannter Täter nutzte die kurze Zeit aus, schlug die hintere Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete die Handtasche der Frau, welche auf dem Rücksitz des Wagens lag.

Die Polizei Alzey erhofft sich auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-2500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell