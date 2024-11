Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Nach Explosion in Wohnhaus in Worms-Horchheim: 61-jähriger Mann verstorben

Worms (ots)

Nach der Explosion in einem Einfamilienhaus in Worms-Horchheim am Mittwoch,27.11.2024, ist ein 61-jähriger Bewohner an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Der Mann war nach seinem Auffinden in dem Gebäude gegen 10 Uhr umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und behandelt worden.

Derweil dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu Umständen und Hintergründen der Explosion weiter an.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell