Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei Alzey

Worms (ots)

Über das vergangene Wochenende kam es im Dienstgebiet der Polizei Alzey zu mehreren Wohnungseinbrüchen und einem Geschäftseinbruch.

Am Freitag, 06.12.2024 kam es in den frühen Abendstunden zu einem versuchten Einbruch Am Kapellenberg in Alzey-Weinheim. Der zuhause anwesende Bewohner hörte ein lautes Klirren an seiner Terrassentür. Der Bewohner sah daraufhin einen dunkel gekleideten Täter in Richtung Feld flüchten. Die sofort eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Ebenfalls am Freitag, 06.12.2024 kam es in den Abendstunden zu einem Tagewohnungseinbruch in Schornsheim, Zum Dockenborn. Hier verschaffte sich ein unbekannter Täter mittels Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Einfamilienhaus. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Im Zeitraum von Samstag, 07.12.2024, 18:30 Uhr bis Sonntag, 08.12.2024, 01:05 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in die Straße Am See in Bolanden. Nachdem der Rollladen hochgeschoben und die Terrassentür aufgehebelt wurden, wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt. Neben Schmuck und Bargeld wurde auch Unterhaltungselektronik entwendet.

Am Sonntag, 08.12.2024, kam es in den Abendstunden zu einem weiteren Wohnungseinbruch in der Albert-Schweitzer-Straße in Partenheim. Auch hier wurde, nachdem die Terrassentür aufgehebelt worden war, das Anwesen durchsucht. Auch hier fiel dem oder den Tätern Goldschmuck und Bargeld in die Hände.

In der Nacht von Samstag 07.12.2024 auf Sonntag, den 08.12.2024, kam es zu einem Einbruch mit Zielrichtung Zigaretten im NETTO-Markt in Flomborn. Die Täter beschädigten die elektronische Eingangsschiebetür und konnten somit das Rolltor hochschieben. An den Kassen im Eingangsbereich wurden Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen. Die Polizei Alzey nimmt Hinweise zu den Taten unter 06731/9110 entgegen. Ebenso können verdächtige Wahrnehmungen jederzeit unter dieser Telefonnummer an die Polizei gemeldet werden.

Auch sind polizeiliche Beratungsangebote und Medien zum Thema Einbruchsschutz unter https://www.k-einbruch.de/initiative/ abrufbar.

