FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Am 05.02.2025 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:21 Uhr zur Willringhauser Straße gerufen. Dort waren aufgrund von Glatteis mehrere PKW in den Straßengraben gerutscht .Die Feuerwehr Ennepetal die mit einem Einsatzleitwagen und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort war nahm Sicherungsmaßnahmen an den Fahrzeugen vor und sperrte die betroffene Straße ab. Ein Streuwagen der Stadt Ennepetal nahm kurz darauf Streumaßnahmen vor und befreite somit die Fahrzeuge aus ihrer Lage. Damit endete der Einsatz nach 50 min.

Um 09:26 Uhr ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Rüggeberger Straße . An der Einsatzstelle waren 2 Fahrzeuge eine Straße heruntergerutscht . Die Einsatzkräfte sicherten die Fahrzeuge gegen weiteres Rutschen und nahmen Streumaßnahmen vor. Der angeforderte Streuwagen der Stadt Ennepetal streute den Bereich ab und sorgte so für freie Fahrt.

Weiter ging es um 10:14 Uhr zu einer Ölspur nach Altenvoerde. Die 4 Einsatzkräfte neutralisierten die Ölflecken und konnten den Einsatz um 10.26 Uhr beenden.

Um 12:44 Uhr ging es für den Löschzug der Hauptwache und den Löschzug 1 in die Südstraße zu einem ausgelösten Heimrauchmelder. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da in dem Wohnhaus Arbeiten durch Handwerker stattgefunden hatten, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude und nahmen Lüftungsmaßnahmen vor und somit endete der Einsatz um 13:01 Uhr.

Zu einer weiteren Betriebsmittelspur wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 14:23 Uhr in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Die Verunreinigung der Fahrbahn erstreckte sich über eine Länge von mehreren Kilometern bis zur Bundesstraße B 483. Die Einsatzkräfte stellten Ölwarnschilder auf und forderten eine Fachfirma an um die Verunreinigung zu beseitigen. Der Einsatz für die 5 Einsatzkräfte endete um 15:14 Uhr.

Um 18:07 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zum Finkenberg zu einer Trageunterstützung für den Rettungsdienst alarmiert. Die 4 Einsatzkräfte unterstützen bei dem Transport zum Rettungswagen und beendeten den Einsatz um 18:40 Uhr.

