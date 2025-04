Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Dammstraße kam es Montagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind, das mit dem Fahrrad unterwegs war.

Gegen 10:00 Uhr war eine 64-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel in Richtung Herner Straße unterwegs. Im Bereich eines dortigen Fahrradweges kam es aus nicht abschließend geklärter Ursache zu einer Kollision mit einem 4-jährigen Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Die 64-Jährige kam bei dem Versuch, dem Kind auszuweichen, in einem Vorgarten zum Stehen. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell