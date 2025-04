Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Sprengung eines Geldautomaten in Norderstedt

Kiel (ots)

Am 09.04.2025, um ca. 03:28 h, meldeten Anwohner Explosionsgeräusche in Norderstedt. Tatsächlich wurde ein Geldausgabeautomat der Hamburger Volksbank an einem Kiosk in Norderstedt in der Tangstedter Landstraße auf bisher noch nicht bekannte Weise gesprengt. Es entstand erheblicher Sachschaden am Automaten, am Kiosk und durch umherfliegende Trümmerteile. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ob die Tat zur Erlangung von Tatbeute geführt hat, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen berichten von vermutlich zwei Tatverdächtigen männlichen Personen, die vom Tatort auf einem Motorroller in Richtung Hamburg geflohen sind.

Personen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder weitere Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein unter der Telefonnummer 0431 160-42120 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell