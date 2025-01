Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Wohnhaus

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Im Neuweg sind Unbekannte in den letzten Tagen in ein Wohnhaus eingebrochen. Dabei wurden in den Räumlichkeiten sämtliche Schränke durchwühlt und nach Wertgegenständen abgesucht. Was genau fehlt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Anwesen, indem sie eine der Terrassentüren aufhebelten. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in den zurückliegenden Wochen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell