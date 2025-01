POL-PDLD: Dieseldiebstahl aus Traktoren

Germersheim (ots) - Am Dienstag, den 21.01.2025, wurden in der Zeit von 09:50 bis 10:35 Uhr und 12:30 bis 13:45 Uhr Verkehrskontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in der Hafenstraße durchgeführt. 13 Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. In einem Fahrzeug befand sich ein Kleinkind ohne den vorgeschriebenen Kindersitz. Sieben ...

