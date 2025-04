POL-RE: Gladbeck: Zwei Leichtverletzte nach Streitigkeiten

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Auf der Straße Schöttelkamp wurde am Montagabend in ein Reihenhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf, und durchsuchten dann unter anderes das Schlafzimmer nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Gladbeck: Auf der Josefstraße sind unbekannte Täter am Oster-Wochenende in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Die Tat wurde ...

mehr