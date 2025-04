Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Tresor an - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Geschäfts an der Meyrastraße stellte in der Nacht zu Sonntag (6.4.), gegen 0.37 Uhr Beschädigungen an der Eingangstür fest. Daraufhin sah der Mann im Ladeninneren nach dem Rechten und bemerkte mehrere Gegenstände, die nicht an ihrem gewöhnlichen Lagerort standen. In einem weiteren Raum stellte der Mann dann fest, dass ein dort angebrachter Tresor mittels eins Werkzeugs gewaltsam geöffnet wurde. Die genaue Schadenshöhe und eine Aufstellung des Diebesgutes sind Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Meyrastraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

