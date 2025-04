POL-HF: Unbekannte entwendeten Fahrzeug

Herford (ots) - (hes) In der Zeit zwischen Freitag (04.04.) 20:00 Uhr und Samstag 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot von einem Parkplatz an der Eisgrabenstraße. Das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 lautet 129 CHD. Das Kleinkraftrad weist Beschädigungen an der Karosserie und Front, sowie Sitzbank auf. Der Zeitwert wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise möglicher ...

