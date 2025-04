Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW und Motorradfahrer stoßen beim Abbiegen zusammen

Hiddenhausen (ots)

(um) Gestern, gegen 19:32 Uhr, ereignete sich in Eilshausen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Herford befuhr mit dessen Kleinkraftrad Aprilia die Bünder Straße in Höhe der Einigkeitstraße. Zur gleichen Zeit bog ein PKW Toyota, welcher durch eine 41-Jährige aus Hiddenhausen gelenkt wurde, in die Straße Einigkeit als Linksabbieger ein. Das Krad und der PKW stießen dabei zusammen und der 20-Jährige verletzte sich schwer, sowie die PKW Insassen leicht. Der Aufprall schob den abbiegenden PKW auf einen weiteren PKW Mini, welcher durch eine 50-Jährige aus Hiddenhausen gelenkt wurde. Aufgrund der Gesamtsituation am Unfallort und einiger Zeugenaussagen stellten die Polizei den verursachenden PKW sowie das Kleinkraftrad sicher. Es erfolgt eine objektive Feststellung der gefahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge, um die Verursachung des Unfalles zu betrachten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.500.-Euro.

