Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Betrügereien enden in der Haftanstalt

Hannover (ots)

Am Samstag (7. Dezember) reiste ein 46-jähriger aus der Türkei nach Deutschland. Bei der Einreisekontrolle durch die Bundespolizei am Flughafen Hannover stellten die Beamten durch den Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbestand eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hannover fest. Demnach hat die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, da er verdächtig ist, in zwei Fällen mittels Betrugshandlungen einen Schaden in Höhe von ca. 115.000 Euro herbeigeführt zu haben. Der Mann wurde verhaftet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

