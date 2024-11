BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Gesuchter Straftäter bei Grenzkontrolle gefasst

Hannover (ots) - Bereits am 24. Oktober konnten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Hannover einen 25-jährigen festnehmen. Der Mann wollte nach Spanien reisen und wurde in Rahmen einer Kontrolle am Flughafen festgestellt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Lüneburg bereits seit Februar 2023 gesucht wurde. Wegen ...

mehr