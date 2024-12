POL-BI: Baucontainer am Freibad aufgebrochen

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Jöllenbeck - Ein betrunkener Autofahrer behauptete am Dienstag, 17.12.2024, nicht mit einem Opel an der Bargholzstraße von der Straße abgekommen, sondern von Freunden an die Unfallstelle gerufen worden zu sein. An der Unfallstelle, in einer scharfen Kurve der Barkholzstraße, trafen Polizeibeamte gegen 02:00 Uhr drei Männer und zwei Autos an. Dabei führten die Fahrspuren eines Opel Mokka von der Straße auf einen angrenzenden Acker, wo ...

mehr