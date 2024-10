LPI-J: Gullydeckel als Tatmittel verwendet

Weimar (ots) - In der zweiten Nachthälfte zu Dienstag wurde in Mellingen ein Auto entwendet. Der blaue SUV wurde vor dem Wohngebäude des 51-jährigen Geschädigten entwendet. Gegen 07:30 Uhr am Dienstagmorgen stellte der Besitzer das Fehlen des Wagens fest. Seitdem läuft die Fahndung nach dem Wagen, bisher jedoch ohne Erfolg. Zeugen, die in der Nacht Wahrnehmungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang ...

