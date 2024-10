LPI-J: Bestohlen

Apolda (ots) - In der Zeit vom 27.09.2024, 17:00 Uhr, bis 01.10.2024, 07:15 Uhr, kam es an der Kita in der August-Bebel-Straße, Apolda, zu einer Sachbeschädigung. Durch bisher unbekannte Täter wurde in dem Tatzeitraum der Zaun zum Garten der Kita, von der Jährlingsgasse aus gesehen, beschädigt. Ob jemand oder gar die Täter sich auf dem Grundstück der Kita aufgehalten haben, konnte bisher nicht festgestellt werden. ...

