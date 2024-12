Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw landet auf Acker

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Jöllenbeck - Ein betrunkener Autofahrer behauptete am Dienstag, 17.12.2024, nicht mit einem Opel an der Bargholzstraße von der Straße abgekommen, sondern von Freunden an die Unfallstelle gerufen worden zu sein.

An der Unfallstelle, in einer scharfen Kurve der Barkholzstraße, trafen Polizeibeamte gegen 02:00 Uhr drei Männer und zwei Autos an. Dabei führten die Fahrspuren eines Opel Mokka von der Straße auf einen angrenzenden Acker, wo der Pkw zum Stillstand kam.

Ein 36-jähriger Mann aus Melle gab vor Ort an, er habe seinen beiden Freunden helfen wollen und sei mit dem anderen Opel Mokka nach einem Anruf zur Unfallstelle gefahren. Der deutlich angetrunken wirkende Mann verweigerte einen Alkohol- und einen Drogentest.

In einem Bielefelder Krankenhaus entnahm eine Ärztin dem 36-Jährigen eine Blutprobe. Die Streifenbeamten stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Unfall wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Opel Mokka wurde von einem Abschleppfahrzeug von dem Acker geborgen.

Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauern an. Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

