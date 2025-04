Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Junge Frau bei Streit verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Mittwochabend zur Sixtusstraße gerufen, weil dort offenbar ein Streit eskaliert war. Eine 20-jährige Frau aus Haltern am See erlitt (leichte) Verletzungen. Die Frau wurde vor Ort ambulant im Rettungswagen behandelt, musste aber nicht mit ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau in einer Wohnung attackiert und verletzt. Die Einsatzkräfte konnten vor dem Haus insgesamt sechs Tatverdächtige antreffen. Es handelt sich dabei um zwei Frauen und vier Männer im Alter von 15 bis 44 Jahren, die größtenteils in Beckum wohnen. Sie erhielten Platzverweise, außerdem wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im Umfeld des Hauses konnten außerdem zwei Messer gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell