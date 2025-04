Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Einbruch im Stadtteil Hardt gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Auerhahnstraße wurde am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 10 und 19 Uhr sind unbekannte Täter in die Wohnung im ersten Obergeschoss eingestiegen und haben eine größere Summe Bargeld erbeutet. Die Täter gelangten - auf noch unbekannte Weise - auf den Balkon und hebelten dort die Balkontür auf. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

