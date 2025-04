POL-RE: Bottrop: Parfum geraubt - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - An der Auerhahnstraße wurde am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 10 und 19 Uhr sind unbekannte Täter in die Wohnung im ersten Obergeschoss eingestiegen und haben eine größere Summe Bargeld erbeutet. Die Täter gelangten - auf noch unbekannte Weise - auf den Balkon und hebelten dort die Balkontür auf. Sämtliche Räume ...

