Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Bargäste angegangen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 23:40 Uhr, wurden zwei Gäste einer Bar in der Maudacher Straße (Nähe Betty-Impertro-Straße) vor dem Eingangsbereich von mehreren bislang Unbekannten zunächst in ein Streitgespräch verwickelt und schließlich körperlich angegangen. Einer der beiden Gäste, ein 35-Jähriger, wurde hierdurch leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann weitere Angaben zur Tathandlung oder zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

