POL-UN: Holzwickede - Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes "Elterntaxis und Kontrolle des verkehrsgerechten Verhaltens von Fahrrad- und E-Scooter Fahrern"

Unna (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagabend (24.03.2025) um 19:00 Uhr und Dienstagnachmittag (25.03.2025) um 14:00 Uhr Zugang in eine Werkstatt in der Straße Am Ringofen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe an dem Gebäude ein und gelangten in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 ...

