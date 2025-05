Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Bankmitarbeiter verursachen hohen finanziellen Schaden bei Seniorin - Erneute Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Wanna. Am gestrigen Dienstag (27.05.2025) wurde bei der Polizei in Cuxhaven ein Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in Wanna angezeigt.

Eine 81-jährige Seniorin war durch bislang unbekannte Anrufer kontaktiert worden. Der Anrufer stellte sich als Bankmitarbeiter vor und erzählte, dass in letzter Zeit vermehrt Falschgeld auftreten würde. Man müsse nun die Geldscheine überprüfen lassen.

Die Seniorin lies sich durch das Gespräch dazu bringen eine hohe vierstellige Summe bei ihrer Bank abzuheben und diese einem weiteren, vermeintlichem Bankmitarbeiter an ihrer Haustür zu übergeben. Des Weiteren wurde auch die Girokarte ausgehändigt, damit das Geld nach der Überprüfung zurückgezahlt werden könne.

Die unbekannte Person entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und lies die Seniorin mit hohem, finanziellem Schaden zurück.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor Betrugsmaschen jeglichster Art - zum Beispiel falsche Bankmitarbeiter, Handwerker oder falsche Polizeibeamte

- Die Polizei oder auch Mitarbeitende von Geldinstituten überprüfen in dieser Form NIEMALS Geld oder Wertgegenstände auf Echtheit oder verwahren diese! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbeknnte Personen! - Seien Sie stets misstrauisch und rufen Sie die Polizei an. Wenn Sie die Erreichbarkeit ihrer örtlichen Dienststelle nicht kennen, kann auch der Notruf 110 gewählt werden. Rufen Sie lieber einmal zuviel als zu wenig an! - Sprechen Sie mit Verwandten, Freunden, Angehörigen und allen anderen immer und immer wieder über diese Betrugsmaschen, um hohe finanzielle Schäden zu vermeiden und entsprechende Betrugstaten zu verhindern!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell