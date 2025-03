Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht

Gerolstein (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sarresdorfer Straße kam es am 08.03.2025 gegen 11:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Zuvor hatte ein unbekannter Mann eine spöttische Bemerkung zur Art des Einparkens des Pkw-Fahrers gemacht. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte dieser dann einen ca. 2 m langen Kratzer und einen beschädigten Außenspiegel an seinem BMW fest. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, kann sich telefonisch unter der 06592/96260 bei der Polizei Daun melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell