FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Schwerer Verkehrsunfall auf der L371 - Vier verletzte Personen

Schwalmtal (ots)

Schwalmtal - Am Montag, den 17. Februar 2025, kam es gegen 12:57 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ungerather Straße (L371). Zwei Pkw kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache, wodurch vier Personen verletzt wurden - einige davon schwer.

Aufgrund der Meldung wurde umgehend ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Im Einsatz waren vier Rettungswagen (RTW), zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL Rett) sowie der Leitende Notarzt (Ltd. Notarzt).

Die Feuerwehr Schwalmtal, darunter der Löschzug Waldniel sowie der Leitungsdienst, unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle umfassend ab.

Neben der medizinischen Versorgung der Verletzten stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz sicher, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und übernahmen deren fachgerechte Aufnahme. Zudem unterstützten sie die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Nach Abschluss der Erstversorgung wurden die vier Verletzten in umliegende Krankenhäuser sowie in ein Krankenhaus in den Niederlanden verlegt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L371 rund anderthalb Stunden lang vollständig gesperrt.

Die Kreispolizeibehörde Viersen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Schwalmtal, den 18.02.2025

Foto: Symbolbild Feuerwehr Schwalmtal

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell